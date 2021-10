Cagliari, incerto il futuro di Nandez

Tanti i dubbi sulla permanenza di Nahitan Nandez al Cagliari. Bentancur pressa: via gennaio?

Il Corriere dello Sport di oggi si sofferma sulla situazione di Nahitan Nandez che diventa sempre più incerta. L’entourage del Leon, come più volte sottolineato dal suo procuratore Pablo Bentancur, vorrebbe un salto di qualità per l’uruguaiano. Nandez via a gennaio dunque? Il Presidente rossoblù Tommaso Giulini non ha intenzione di fare sconti a nessuno e “libererà” il giocatore solo nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta in grado di soddisfare le casse del club sardo.

