Continuità aerea, l’ultimatum di Solinas a Ita: «Documenti entro oggi»

SASSARI. Ita non ha ancora consegnato le carte che consentano alla Regione di assegnarle le rotte in continuità. Volotea ha presentato il ricorso al Tar in cui chiede la sospensione della procedura. E dal 15 ottobre per i sardi sarà impossibile volare. In questo quadro di caos anche la Regione perde la pazienza. Il governatore Solinas dà l’ultimatum. Entro oggi, giovedì 7, il plico integrativo, spedito da Ita, dovrà essere sul tavolo dell’assessorato dei trasporti.

