Fino all’ultimo battito, Arma letale o Private eyes? La tv del 7 ottobre

Per la prima serata in tv, giovedì 7 ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Fino all’ultimo battito”. Cosimo ha salvato Diego facendo crollare le accuse del PM: il professore è salvo ma sempre più nelle sue mani! Patruno incontra nuovi alleati, ma sta male e Rosa deve portargli il professore. Diego gli prescrive una trasfusione. Nel frattempo, Elena scopre che Anna sta aiutando Mino Patruno con una campagna social. Diego, estremamente allarmato, impone ad Anna di non vedere più il ragazzo. Mino ha lo stesso gruppo sanguigno del nonno e accetta di donargli il sangue. Durante la trasfusione, Diego non vuole essere visto dal ragazzo e chiede l’aiuto di Bashir. Nel frattempo, sembra che Paolo abbia una crisi di rigetto e tutti cercano Diego invano…

RaiDue alle 21.20 trasmetterà “Giovani e Droga”. Storie e vite di 7 giovani tossicodipendenti ospiti di alcune note comunità di recupero, le loro relazioni con le famiglie, con i medici, gli operatori sociali e le educatrici che li accompagnano nel loro percorso…

Su RaiTre alle 21.20 andrà in scena “Lui è peggio di me”, con Giorgio Panariello e Marco Giallini.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 “Dritto e rovescio“; condotto da Paolo Del Debbio; e su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Su Canale5 alle 21.30 l’appuntamento è con “Star in the star”, condotto da Ilary Blasi.

Per chi preferisse vedere un film, su La5 alle 21.05 c’è “Un’ottima annata – A good year”; su Iris alle 21.10 “Arma letale”; e su Italia2 alle 21.05 “Intruders”.

Su Rai4 alle 21.20 spazio alla serie “Private eyes”. Tra un torneo di golf, un party al Gatsby Garden e un festival di cinema, i detective Angie Everett e Matt Shade si trovano a risolvere nuovi intricati casi.

Su Rai5 alle 21.10 verrà proposto “Del Monaco alla Scala”. Un ritratto di Mario Del Monaco, un divo straordinario la cui simpatia esplosiva lo avvicina ai più grandi caratteri della commedia all’italiana, realizzato attraverso il racconto intimo di chi lo ha conosciuto da vicino, dei loggionisti che tifavano per lui, di musicologi e star della lirica come Francesco Meli. A seguire, alle 21.45 “Danza Contemporanea de Cuba: The Sacral Dance”. Coreografia di Christophe Béranger, Jonathan Pranlas-Descours, Jorge Cespédes e Julio Cesar Iglesias. Compagnia Danza Contemporanea de Cuba. Gran Teatro dell’Avana.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.20 la serie “Chicago Med”; su La7D alle 21.30 la serie “The Royal Revealed – I segreti della corona”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

