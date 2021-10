Infortunati Cagliari, rientrano Ceter e Ceppitelli: il punto in vista della Sampdoria

Il Cagliari non perde di vista l’obiettivo Sampdoria e prosegue la sua preparazione: il punto sugli infortunati

Il Cagliari non perde di vista l’obiettivo Sampdoria e prosegue la sua preparazione in vista del match in programma il 17 ottobre.

In casa rossoblù – secondo quanto riportato da Sky Sport – rientrano Ceter e Ceppitelli. Da valutare dopo la sosta le condizioni di Dalbert, Walukiewicz e Farias.

