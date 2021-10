L’assemblea generale di Confindustria Bergamo: tra prospettive di sviluppo e una nuova casa

Bergamo. È fissata per venerdì 15 ottobre l’assemblea generale di Confindustria Bergamo, nella nuova sede dell’Associazione in via Stezzano 87, con ingresso dal Gate 5 del Kilometro Rosso Innovation District.

Sarà l’occasione per fare il punto sull’economia locale e nazionale, identificare i driver dello sviluppo, criticità e principali linee di azione.

Dopo l’assemblea si svolgerà l’inaugurazione ufficiale della “Casa degli imprenditori bergamaschi”, che da qualche mese ha traslocato dal centro cittadino. Sarà poi possibile visitare l’edificio e accedere anche agli spazi del Laboratorio Smile e del Joiint Lab, sempre all’interno del parco tecnologico.

Ad aprire i lavori sarà Paolo Magri, direttore dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale: con lui Maria Cristina Messa, ministra dell’Università e della Ricerca, il presidente di Confindustria Bergamo Stefano Scaglia e il presidente di Confindustria Carlo Bonomi.

Al termine dei loro interventi, sarà il momento di inaugurare la nuova sede di Confindustria, alla presenza del sindaco Giorgio Gori, del presidente della Provincia di Bergamo Gianfranco Gafforelli, del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e del vescovo di Bergamo Monsignor Francesco Beschi.