L’ex Cellino si sfoga: «Non vedo prospettive per il calcio italiano, non credo ai magnati stranieri»

Ai microfoni di Tuttosport l’ex numero uno del Cagliari Massimo Cellino ha parlato così del calcio italiano.

«Io a questi magnati che vengono dall’estero non credo molto. Non vedo grandi prospettive per il calcio italiano. Non si può inoltre essere solo presidenti: io sono anche amministratore delegato e come tale mi comporto. Nei nostri campionati vengono iscritte squadre che non hanno i parametri giusti, credono di fargli un favore e invece le mandano allo sfacelo. La mia gestione a Brescia è invece senza debiti. Io sono anti corruzione e furbizie. Per fare calcio ci vuole anche etica»

