Mexes torna a ricordare il momento della lite con Mauri, ex centrocampista biancoceleste, durante la partita contro il Milan

Sono passati quasi sette anni da quel Lazio–Milan che vide trionfare i capitolini, con in panchina Stefano Pioli, per 3-1 e dove ci fu anche una lite accesa tra Mexes e Mauri.

Si ricorda anche la reazione eccessiva del difensore rossonero sull’allora capitano dei biancocelesti prendendolo per il collo. Il difensore ex Milan e Roma, tra le altre, è tornato sull’episodio ai microfoni di Radio Marte: «Il rosso contro la Lazio? Ci si ricorda anche di quello, ma in campo c’è tanta adrenalina, non fai caso ad alcune cose e poi ci pensi dopo».

L’articolo Mexes sulla lite con Mauri: «In campo c’è adrenalina poi ci pensi dopo» proviene da Lazio News 24.