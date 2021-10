Sono ancora da chiarire le cause del vasto incendio scoppiato in tarda serata nel parcheggio della AF Logistica di Modugno. Le fiamme, secondo quanto appreso, avrebbero coinvolto una quarantina di tir all’interno dell’azienda di via delle Violette, a due passi dalla sede della Divania. Sul posto sono intervenute dieci squadre dei vigili del fuoco per tentare di domare l’incendio.

L’articolo Modugno, 40 tir in fiamme nell’azienda AF Logistica: 10 squadre dei vigili del fuoco per domare l’incendio proviene da Telebari.