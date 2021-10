Montuoro in consiglio regionale: le congratulazioni e la riflessione del vicesindaco di Petronà

L’eco dell’ingresso del neo consigliere regionale Antonio Montuoro a Palazzo Campanella riecheggia anche ai piedi del monti silani.

A Petronà, il partito di Giorgia Meloni ha totalizzato 89 voti con numerose preferenze per il giovane vicepresidente della Provincia di Catanzaro.

Non nasconde le sue simpatie politiche il vicesindaco del paese presilano Domenico Caligiuri.

L’amministratore comunale di Petronà spende belle parole per il neoeletto:

“ Antonio Montuoro – argomenta Domenico Caligiuri-è un punto di riferimento per questo paese e siamo certi che anche nelle vesti di consigliere regionale saprà dare voce a tutto il territorio della provincia di Catanzaro. Siamo felicissimi di aver sostenuto una bella persona prima e un competente amministratore dopo. Dico grazie a tutti gli elettori che hanno riposto la loro fiducia nella mia persona e in Antonio Montuoro. Il voto è una cosa importante e non deluderemo le aspettative con una politica attenta anche lontana dalle urne.”

Come suole accadere, le consultazioni regionali finiscono per condizionare anche gli equilibri politici locali.

Source