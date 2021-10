No alla discriminazione: l’iniziativa sui campi della Serie A e B femminile

Nel weekend, sui campi di Serie A e B Femminile, si terrà la campagna ‘indifesa’ contro la discriminazione di genere. I dettagli

No alla disciminazione di genere. Nel weekend che vedrà scendere le squadre di Serie A femminile per la sesta giornata di capionato e quelle di serie B per la quinta si svolgerà sui campi si terrà la campagna ‘indifesa’ di Terre des Hommes Italia contro la discriminazione di genere.

Nel weekend, sui campi di Serie A e B Femminile, si terrà la campagna #indifesa di @tdhitaly contro la discriminazione di genere. Testimonial sui social saranno i portieri, scelte proprio per dare forza, a suon di parate, allo slogan “in difesa” — FIGC Calcio Femminile (@FIGCfemminile) October 7, 2021

Testimonial sui social saranno i portieri, scelte proprio per dare forza, a suon di parate, allo slogan “in difesa”. A darle l’annuncio la la Figc attraverso il proprio account Twitter.



