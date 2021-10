Per non perdere il filo. Pranzo in musica a Villa Patt con le associazioni del progetto Viva Vittoria Tre Cime di Lavaredo

Si è svolto domenica 3 ottobre a Villa Patt di Sedico il pranzo dedicato alle Associazioni e alle donne che hanno collaborato al progetto Viva Vittoria Tre Cime di Lavaredo.

Particolarmente apprezzato il pranzo preparato dagli allievi dell’Enaip Veneto con lo chef Diego Ferigo del ristorante il Moretto di Belluno, sulle note vocali di Jessica Da Re, Valentina De March, Giorgia Canton accompagnate dai musicisti dei gruppi MAT, Marco V. Dal Farra e The JB Band.

Nel corso della giornata, molti sono stati i visitatori che hanno raggiunto Villa Patt per questo particolare evento ideato dall’Associazione di promozione sociale Gocce di Sole di Belluno. Oltre alla cucina e alla musica, c’erano le creazioni realizzate dalle donne che hanno aderito al progetto Viva Vittoria. Apprezzata altresì l’iniziativa benefica della coperta Viva Vittoria Tre Cime di Lavaredo, volta a sostenere i progetti contro la violenza sulle donne di Belluno. Le coperte si possono trovare a Belluno nella sede di via Mezzaterra.

L’associazione Gocce di Sole rivolge un ringraziamento particolare alla Proloco di Sedico e al Comune di Sedico per l’ospitalità, ai musicisti che si sono alternati nel corso della giornata, ai ragazzi dell’Enaip Veneto, ai loro professori e allo chef Diego Ferigo.

