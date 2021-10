Rischio crolli ad Altilia, intervengono i vigili del fuoco

ALTILIA – Alcune aree della zona archeologica di Altilia sono a rischio crollo. I vigili del fuoco di Campobasso, d’accordo con la Soprintendenza ai beni archeologici, sono intervenuti per realizzare una struttura di sostegno a una parete in pietra.

Il Comando dei Vigili del fuoco aveva comunicato la disponibilità a realizzare l’opera in occasione di un sopralluogo, richiesto dalla stessa Soprintendenza, in seguito al quale era stato necessario interdire alcune aree a causa di vari dissesti rilevati.

Tra le aree interdette, una in particolare riguardava la facciata di un fabbricato accanto a “Porta Tammaro”. Per questo, con lo scopo di riaprire il passaggio almeno ai visitatori, è stata realizzata l’opera di sostegno con la puntellatura in legno.

