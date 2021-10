Scomparsa Geppino Martino, la Federazione medico sportiva commossa dal dolore

Il Presidente del Comitato Regionale della Federazione Medico Sportiva Italiana Dott. Luigi Mancuso ed il Consiglio direttivo partecipano commossi al dolore per la scomparsa del Dott. Geppino Martino

“Nell’esprimere ai familiari le più sentite condoglianze – scrivono in una lettera di commiato – ricordano la sensibilità, la competenza e l’appassionato impegno profuso per la Medicina dello Sport per circa trent’anni in seno alla Federazione Medico Sportiva Italiana.

Presidente nazionale dei medici sociali della Serie A di calcio negli anni 70-80,anni in cui in cui ha rivestito la carica di Medico sociale dell’US Catanzaro Calcio,

Il suo prezioso impegno in campo medico, accademico, istituzionale e della ricerca scientifica, è stato sottolineato nel tempo da prestigiosi riconoscimenti e incarichi.

Perdiamo un caro amico oltre che un valido professionista”.