Serata horror giovedì a Fonzaso con il cortometraggio di Carlota Martínez-Pereda. Segue conversazione con Lara Lago, giornalista

Giovedì 7 ottobre alle ore 20:30 a Fonzaso, nell’ex-scuola elementare di Arten.

Cerdita è un cortometraggio di genere della regista spagnola Carlota Martínez-Pereda, un quasi-horror iperrealistico nel quale l’attrice protagonista, Laura Galán, si muove in una sorta di trance fisica e mentale, immersa in un ambiente nudo e abbagliante ma feroce e implacabile come può essere la vendetta. Viene narrata una violenza che ha alla base un bullismo deplorevole, ma a cui tutti, almeno una volta, abbiamo assistito.