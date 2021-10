Concluso il settembre di campionato, la Lazio ha proposto un sondaggio social ai tifosi per votare il giocatore migliore del mese

Le prime 7 giornate di campionato cosi come il mese di settembre è alle spalle. La Lazio fin qui ha raccolto 11 punti in Serie A e 3 punti in Europa League. Il mese appena concluso si è aperto e chiuso con una sconfitta contro Milan e Bologna. Nel mezzo però la prima vittoria in Europa e il successo del derby contro la Roma e i pareggi contro Cagliari e Torino e la sconfitta contro il Galatasaray.

È arrivato il momento di eleggere il miglior calciatore biancoceleste di settembre! Scegli il POTM — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 7, 2021

Il club biancoceleste ha invitato i propri tifosi a votare sui social il miglior giocatore di settembre. Tre le possibilità: Felipe Anderson, Pedro e Cataldi.

L’articolo Sondaggio social della Lazio: «Chi è il migliore di Settembre?» – FOTO proviene da Lazio News 24.