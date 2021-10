Alla Chiesa valdese di Bergamo nuovo pastore: è Italo Pons

Nel corso dell’estate, il pastore Winfrid Pfannkuche, al termine del suo ministero pastorale della Chiesa valdese di Bergamo, si è trasferito a Roma per assumere la cura della Chiesa valdese

di via IV Novembre, l’edificio di culto protestante più antico di Roma essendo iniziata la sua costruzione all’indomani del settembre 1870 e completata nel 1884.

A Bergamo è arrivato il pastore Italo Pons, proveniente da Milano, via Sforza. Sebbene già in servizio, il pastore Pons sarà ufficialmente insediato dal Sovrintendente del VI Circuito

delle Chiese valdesi e metodiste, Mario Vanzella, nel corso del culto di domenica 17 ottobre alle 10,30, nel tempio di viale Roma 4, come annuncia il presidente del Consiglio di chiesa Luciano Zappella.

Italo Pons è nato a Pinerolo nel 1961. Dopo gli studi alla Facoltà valdese di teologia a Roma all’Institut Protestante de Theologie a Parigi, inizia il suo ministero pastorale presso la chiesa Valdese di Catania e successivamente anche presso la locale chiesa Battista. Segue il trasferimento presso la piccola chiesa di Campobasso e diaspora molisana, realtà piccole numericamente ma fortemente radicate nella fede evangelica. Dall’inizio degli anni duemila è a Genova, dove svolge un lungo pastorato di quattordici, occupandosi in particolare dei giovani e dell’Ospedale Evangelico del capoluogo ligure, e organizzando diversi convegni a Palazzo Ducale. Negli ultimi quattro anni è stato pastore nella chiesa valdese di Milano di via Sforza.

Oltre all’impegno pastorale, Italo Pons ha ricoperto importanti ruoli amministrativi: sette anni come presidente della Commissione Esecutiva Distrettuale, che comprende tutte le chiese dell’Italia settentrionale e alcune chiese svizzere di lingua italiana, e altri sette come membro della Tavola valdese, il massimo organo esecutivo della chiesa valdese e metodista.

Al momento del suo arrivo a Bergamo, il pastore Pons ha detto di voler lasciar da parte le aspettative. “Prima bisogna conoscere le sorelle e i fratelli della comunità. La lezione che ho ricevuto, e che poi ho cercato di mettere in pratica, è il fatto che anche le grandi figure conosciute e con cui ho collaborato, non mi hanno mai fatto sentire inadeguato, ma meritevole di fiducia. Penso che questo insegnamento sia prezioso per tutti. Bisogna conoscere le realtà nelle quali le persone vivono e operano. Bisogna studiare e in profondità la composizione storica e sociale. Le tradizioni e le mentalità reggono ancora l’impatto con i grandi cambiamenti della nostra epoca. Poi le persone indistintamente conoscono la precarietà, la solitudine, i lutti, lo scoraggiamento. Ma vi sono altrettante energie portatrici di perseveranza. La capacità di sapersi rialzarsi dalle cadute (e Bergamo sa di cosa sto parlando). La disponibilità di costruire comunità dove la prossimità e sempre fatta di corresponsabilità. Una generosità non ostentata ma sulla quale puoi contare. La predicazione dell’Evangelo si incarna nel contesto nel quale viene seminata”.

E ancora: “Sono sempre stato convinto che sono le chiese che fanno i pastori e raramente il contrario. Mi inserirò con discrezione nella lunga catena di ministri che mi hanno preceduto, in un’epoca, la nostra, dove il tempo sembra però aver subito un’accelerazione particolare. La stessa che si registra, per esempio, nella Prima lettera di Pietro. Nel suo riferimento agli ‘amministratori’ della molteplice grazia di Dio (4,10), questo testo mi ha fatto sempre riflettere tutte le volte che ho conosciuto una nuova comunità. Penso che ripartirò, rimeditandola, in questa nuova sfida che mi attende”.