Un nuovo campo da rugby e da football americano sorgerà al posto del campo da calcio (mai completato) in via Caravella. Sono iniziati questa mattina i lavori da 2 milioni di euro complessivi (dei quali 998mila finanziati dal Coni attraverso il bando “Sport e Periferie”) che prevedono la creazione di una struttura concepita come un luogo di aggregazione per tutto il territorio e non solo come un impianto sportivo classicamente inteso.

Nel dettaglio il nuovo impianto prevede, oltre al campo da gioco in erba naturale, una gradinata da 500 posti, tribune coperte da una struttura che diventa portico monumentale, un parcheggio alberato, una palestra per il potenziamento muscolare degli atleti e spogliatoi progettati secondo tutti gli standard indicati dalle due federazioni sportive.

Previsti inoltre gli spazi destinati al “terzo tempo”, rituale conviviale delle due discipline, che fanno della sportività il loro tratto caratteristico pur essendo connotate da una grande componente fisica durante il gioco in campo. I lavori dovrebbero durare un anno.

“La realizzazione del primo campo dedicato al rugby e al football americano nella nostra città – ha commentato l’assessore Pietro Petruzzelli – offrirà uno spazio idoneo e qualificato per due discipline sportive che ormai vantano un grande seguito anche a Bari, consentendoci al contempo di restituire al calcio, penso in particolare al calcio femminile, anch’esso in forte crescita sul territorio, il campo dell’Arena della Vittoria”.

“L’avvio di questo cantiere rappresenta una grande opportunità per Catino – ha dichiarato Vincenzo Brandi – Entro la fine dell’anno il Municipio farà pubblicare il bando per l’affidamento del palazzetto di San Pio secondo una visione nuova di crescita. Sono certo che i due poli sportivi sapranno imprimere una forte spinta alla crescita del territorio del quinto Municipio”.

L’articolo Bari avrà il suo primo campo da rugby e football americano, iniziati i lavori a Catino – FOTO proviene da Telebari.