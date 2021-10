Bari, quattro gemelli vengono alla luce al Policlinico: parto record per una mamma di Bitonto

Quattro gemelli, due maschietti e due femminucce, venuti alla luce la mattina del 5 ottobre nel reparto di Ginecologia del Policlinico di Bari. Un parto record per una mamma 29enne di Bitonto che ha portato felicemente a termine la gravidanza, nonostante i rischi legati alla stessa. I quattro bimbi pesano circa 1 chilo e 300 grammi ciascuno, al momento sono tutti in incubatrice sotto osservazione e per fortuna, secondo quanto appreso, godono di buona salute.

