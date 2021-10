Cagliari, c’è bisogno di cambiamento… e anche di reti

Il Cagliari ha bisogno tanti gol e sopratutto di cambiare rotta se non vuole finire nuovamente nel circolo vizioso della scorsa stagione

Quello di cui ha bisogno in questo momento il Cagliari è di una scossa, un cambio di rotta… e di gol che, puntualmente, sono segnati sempre dagli stessi. Le 8 reti segnate – come riporta l’edizione odierna de L’Unione Sarda – sono state firmate da Joao Pedro (a quota 4), Keita (2) e Ceppitelli.

Il tecnico Walter Mazzarri sta lavorando per arrivare ai gol in maniera differente, non solo attraverso gli uomini cardine: aspettando il rientro di Pavoletti, Farias e Ceter, si parla di giocatori come Godin, Marin e gli esterni.

