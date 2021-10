Cagliari, cresce la tua reputazione in Europa: l’analisi premia Giulini. Ben viste le iniziative intraprese dal club rossoblu

Come riporta SportFace Zwan ha condotto un’analisi sulla reputazione europea delle compagini italiane, considerando le protagoniste in Serie A, mediante l’utilizzo dell’algoritmo Reputation Rating. Il nostro campionato paga la massima serie nostrana, infatti, paga l’introduzione delle tre maggiori forze (Juventus, Inter e Milan) nel progetto Superlega, successivamente decaduto. Workplace and Governance’ e ‘Performance finanziarie’ hanno fatto crollare il nostro campionato.

Al centro del ciclone Juventus, Milan e Inter, mentre le eccezioni sono rappresentate dall’Atalanta – grazie ai recenti exploit europei della squadra di Gasperini e al bel gioco espresso – e dal Cagliari protagonista in positivo per progetti contro le discriminazioni di genere e per facilitare l’ingresso allo stadio alle persone affette da disabilità

L’articolo Cagliari, cresce la tua reputazione in Europa: l’analisi premia Giulini proviene da Cagliari News 24.