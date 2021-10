Cagliari-Sampdoria: D’Aversa recupera un altro infortunato?

Infortunio Verre, fissato il rientro in gruppo: le condizioni del trequartista in vista del match Cagliari Sampdoria

Manolo Gabbiadini tornato in gruppo, ottima notizia per Roberto D’Aversa. Ma non è l’unico dei blucerchiati a essere in procinto di lasciare l’infermeria blucerchiata. Anche Valerio Verre, come riporta Tuttosport, è a buon punto con il recupero fisico.

L’infortunio è quasi alle spalle e in questo fine settimana, al più tardi inizio settimana prossima dovrebbe aggregarsi al gruppo squadra per gli allenamenti in vista del match contro il Cagliari. Difficile che scenda in campo però, più probabile il suo impiego in Sampdoria Spezia.

