Cagliari Sampdoria, il report dell’allenamento blucerchiato: Gabbiadini e Ihattaren in gruppo

Continua la preparazione della Sampdoria: D’Aversa recupera definitivamente Gabbiadini. Tre blucerchiati da valutare

Sorride Roberto D’Aversa che ha ritrovato Manolo Gabbiadini, totalmente in gruppo nell’allenamento odierno della Sampdoria. Da valutare, in vista di Cagliari, alcune defezioni. Gli aggiornamenti da Bogliasco.

«Esercitazioni psicocinetiche, torelli e triangolare su spazi ristretti 5 contro 5. Questo il programma che la Sampdoria di Roberto D’Aversa, ancora priva dei sette nazionali ma con i Primavera Matteo Esposito, Luca Polli, Marco Somma e Gerard Yepes Laut aggregati, ha seguito sul campo 1 del “Mugnaini”. Regolarmente in gruppo Manolo Gabbiadini e Mohammed Ihattaren; personalizzato programmato per Ernesto Torregrossa, mentre Valerio Verre e Ronaldo Viera proseguono i rispettivi percorsi di recupero agonistico. Domani, sabato, al mattino è in programma l’ultima seduta della settimana».

