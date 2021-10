Cagliari Sampdoria, tocca a Gabbiadini: con chi farà coppia?

Cagliari Sampdoria, ora tocca a Gabbiadini cambiare le sorti offensive: con chi farà coppia l’attaccante blucerchiato?

Cagliari Sampdoria sarà una partita molto importante per la squadra di Roberto D’Aversa. Al tecnico serve una vittoria per calmare il presidente Massimo Ferrero e muovere la classifica che recita sei punti dopo le prime sette giornate. A cambiare il destino della Sampdoria potrebbe essere il rientro in campo di Manolo Gabbiadini.

L’attaccante blucerchiato, a quanto riporta Tuttosport, dovrebbe scendere in campo da titolare. A questo punto è ballottaggio tra Fabio Quagliarella e Ciccio Caputo per chi gli farà da spalla nel 4-4-2. È il capitano a essere in vantaggio considerata la sua esperienza in tandem con Gabbiadini.

