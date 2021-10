Il Cagliari continua la sua preparazione per la sfida contro la Sampdoria: il bomber Leonardo Pavoletti scalpita per una maglia da titolare

L’ultimo posto in classifica preoccupa il Cagliari. La squadra sta continuando a lavorare duramente in vista della prossima sfida di campionato contro la Sampdoria in programma domenica 17 ottobre (ore 12:30) tra le mura dell’Unipol Domus.

Il bomber Leonardo Pavoletti – come ricorda l’edizione odierna del Corriere dello Sport – scalpita per avere una maglia da titolare, cercando quelle reti che risulterebbe fondamentali per l’intera squadra.

L’articolo Cagliari, testa alla Sampdoria: Pavoletti scalpita per una maglia da titolare proviene da Cagliari News 24.