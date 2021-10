Calciomercato Lazio, resta di moda il nome di Kostic

Calciomercato Lazio, la dirigenza biancoceleste non molla di seguire l’esterno serbo dell’Eintracht Francoforte

È stato il grande obiettivo di mercato della Lazio, sfumato nelle ultime ore e fonte di dissidi e accuse reciproche con l’Eintracht Francoforte.

Filip Kostic era il nome indicato da Sarri per completare il reparto d’attacco, l’ala sinistra perfetta per dare forma al 4-3-3 del Comandante. Andare ancora sull’esterno serbo, tentare un nuovo assalto nei prossimi mesi – tra gennaio e giugno – sarebbe importante per dare a Sarri un calciatore che aveva indicato e perché il valore dell’ex Amburgo è ormai sotto gli occhi di tutti.

