Campo sportivo Siano, Asd Lido 2004: “Gestiamo la struttura legittimamente e in armonia col quartiere”

“L’Asd Catanzaro Lido 2004 in forza di una legittima deliberazione della Giunta Comunale ha in affido temporaneo il campo di calcio struttura polivalente del quartiere Siano, sino e nelle more dell’espletamento di un nuovo bando di gara pubblica. Pertanto ogni illazione riferita a scadenze temporali di affido risulta infondata”. Così l’associazione con una nota a firma del presidente Barbara Ottobre risponde alle critiche all’Asd Siano

“La nostra ASD, a proprie spese, anche nel periodo pandemico ha ottemperato al mandato avuto dall’amministrazione comunale, manutentando e custodendo la stessa struttura sportiva, con dedizione e puntualità. Nel tempo poi la ASD Catanzaro Lido 2004 ha fatto usufruire alla intera comunità del quartiere Siano e non solo, attraverso collaborazioni e messe a disponibilità degli spazi sia per attività sportiva che per attività sociale ed aggregativa, come i festeggiamenti ecclesiastici, tornei di quartiere, attività ludico motorie con la scuola ecc..

Il tutto sempre in piena armonia e collaborazione con le associazioni ed il comitato di quartiere presente sul luogo, e con tutta la comunità senza mai sottrarci a nessuna collaborazione, ed il tutto sempre in piena gratuità. Oggi dopo la ripartenza Post Covid bbiamo ricominciato anche ad esercitare legittimamente la nostra funzione di Scuola Calcio e la risposta che stiamo avendo dall’intera comunità del quartiere Siano e non solo è stata entusiasmante e fortemente partecipativa. Pertanto a qualche leone da tastiera diciamo a viso aperto che la nostra Asd Catanzaro Lido 2004 opera, legittimamente, nella struttura sportiva Polivalente Campo Siano, in piena legalità e trasparenza, al servizio dello sport del sociale e dell’intera comunità di quartiere”.