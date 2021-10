Empedoclina. Riccobono suona la carica in vista del prossimo match

E’ un’Empedoclina arrabbiata quella che si presenterà domenica prossima al comunale di Trabia contro i padroni di casa del Real Trabia in occasione della terza giornata del campionato di Prima Categoria, dopo le due sconfitte consecutive subite con il minimo scarto in altrettante gare disputate.

Diciamo pure che il match d’esordio interno di domenica scorsa contro il Bagheria per quello che si è visto era alla portata dei granata per il gioco espresso e per le occasioni da rete create ma qualche disattenzione di troppo in fase difensiva ha penalizzato eccessivamente la squadra del duo Termini-Portelli che non ha raccolto punti.

Ci pensa allora il centrocampista offensivo Daniele Riccobono, protagonista indiscusso del match contro i nerazzurri palermitani con un gol e diverse finalizzazioni non concretizzate bene dai compagni, a suonare la carica.

Ma seguiamo l’intervista a Daniele Riccobono.

L’articolo Empedoclina. Riccobono suona la carica in vista del prossimo match (Video) sembra essere il primo su AgrigentoSport.com.