Gravina, trekking sensoriale per i pazienti oncologici: appuntamento nel bosco Difesa Grande

Un percorso di trekking sensoriale dedicato ai pazienti oncologici. L’iniziativa, in programma dalle 14.30 alle 17.30 di sabato 9 ottobre nel bosco Difesa Grande di Gravina, è stata organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale gravinese dalla onlus Una stanza per un Sorriso di Altamura, BEN-LAB di Max Merlino, centro yoga Love in Action e dal gruppo di volontariato negli ospedali Io ci sono per Te.

“L’ecoturismo concepito per i pazienti oncologici – spiegano gli organizzatori – amplifica l’interazione tra uomo e natura, stimola i sensi e l’armonioso equilibrio psico-fisico. Per questo faremo salpare un veliero boschivo alla ricerca di sentieri, viottoli, bellezze naturalistiche e multi sensorialità. Un’esperienza da non perdere”.

Il trekking sensoriale dedicato agli ammalati oncologici prevede la visita guidata del bosco. Durante il percorso si praticheranno esercizi di respirazione (pranayama), si abbracceranno gli alberi (silvoterapia), si potrà godere del massaggio sonoro-vibrazionale delle campane tibetane (suono terapia) e dell’ascolto di un violino. Al termine della visita, poi, si terrà una meditazione guidata degli elementi della natura e yoga kundalini.

