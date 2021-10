Il gruppo Florence, controllato anche da Italmobiliare, rileva la maglieria Metaphor

Il gruppo Florence, polo italiano della produzione di abbigliamento di lusso controllato da Italmobiliare, da Vam Investments, e dal Fondo Italiano d’Investimento sgr (FII sgr, tramite il fondo FICC), ha acquisito Metaphor, azienda del distretto tessile carpigiano dichiarata fallita dal Tribunale di Modena ad agosto 2021.

L’obiettivo dell’investimento è “salvaguardare il know-how dell’azienda che produce maglieria di alta gamma per i principali brand internazionali del lusso contando sull’expertise di oltre 40 dipendenti altamente qualificati e 40 macchine di tessitura di ultima generazione”. A svolgere un “ruolo fondamentale” per il salvataggio di Metaphor sono stati proprio i suoi dipendenti i quali, “consapevoli dell’importante know-how dell’azienda, del suo valore e delle sue potenzialità” di sviluppo, si sono impegnati nella ricerca di un nuovo partner, fino all’incontro con il gruppo Florence che ha deciso di puntare sul rilancio dell’azienda, che ha saputo distinguersi negli anni per la sua capacità di creare prodotti di eccellenza per la maglieria”.

Il ruolo di amministratore delegato è stato affidato a Massimiliano Tosi, precedentemente responsabile del reparto di programmazione e tessitura. Nel salvataggio di Metaphor, si legge ancora, è stata “determinante la positiva collaborazione instaurata con i sindacati, che fin dall’inizio hanno sostenuto e incoraggiato i dipendenti dell’azienda, e con gli organi istituzionali coinvolti tra cui il commissario giudiziale del Tribunale di Modena”.

I tre investitori del gruppo Florence, sponsor dell’iniziativa, VAM Investments, Fondo Italiano d’Investimento ed Italmobiliare si dicono “pronti a sostenere con capitali e competenze il rilancio dell’azienda attraverso un piano di investimenti finalizzato a recuperare quote di mercato e riportarla al suo storico successo”. Nel dettaglio, il gruppo Florence è controllato per circa il 65% dal consorzio guidato da VAM Investments, Fondo Italiano d’Investimento (tramite Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – FICC), Italmobiliare. Fondato a ottobre 2020, il gruppo impiega oltre 1.000 dipendenti ed è presieduto da Francesco Trapani e guidato dall’amministratore delegato Attila Kiss.