Lotteria degli scontrini: a Roma premiato un cliente dell’IVS di Seriate

Seriate. Un cliente IVS Group è stato premiato alla lotteria degli scontrini grazie all’utilizzo di CoffeecApp®, la App per pagamenti mobili sui distributori automatici.

Nel corso delle estrazioni dei premi relativi alla “Lotteria dei corrispettivi” del 23 settembre scorso, gestita dalla Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato – Direzione Giochi e Lotterie, è stato estratto uno scontrino virtuale vincente emesso da uno dei distributori automatici IVS localizzato nell’area di Roma, per una consumazione pagata utilizzando la App di pagamento mobile CoffeecApp®.

Il consumatore titolare dello scontrino estratto riceverà un premio da 25 mila euro e la società controllata IVS Italia del IVS Group, con sede a Seriate, in quanto esercente del punto vendita, riceverà a sua volta un premio da 5 mila euro, che sarà interamente devoluto in beneficenza.

L’adesione di IVS Group con la sua rete di distributori automatici al programma di Cash-back di Stato ed al sorteggio dei premi della Lotteria degli scontrini è stata avviata a maggio 2021.

La partecipazione è possibile tramite l’utilizzo della App di pagamento mobile CoffeecApp®, attiva sui distributori automatici aderenti al circuito Venpay ed appartenenti ai gestori convenzionati. L’applicazione è stata sviluppata da Venpay, società controllata da IVS, ed è un “wallet” (borsellino digitale), ricaricabile sia tramite carte di credito/debito, sia tramite l’introduzione di contante – monete o banconote di piccolo taglio – negli accettatori dei distributori automatici.

Tutti gli utenti della App possono partecipare alla Lotteria degli scontrini, inserendo il proprio codice lotteria nella apposita sezione. Per attivare il Cash-Back di Stato l’utente deve completare la procedura di registrazione sulla App e predisposta in convenzione con Moneynet, istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d’Italia, sempre controllato dal gruppo IVS, al fine di garantire la certificazione della propria identità, condizione necessaria per ottenere i benefici del programma di Stato.

“Considerati il numero e la capillarità dei distributori di IVS – spiega una nota aziendale -, nonché il basso valore medio della consumazione tipica dei distributori automatici, si moltiplicano enormemente i possibili vantaggi per i consumatori, che per IVS Group sono circa 2 milioni al giorno. Con questa iniziativa, il gruppo conferma la sua attitudine ad offrire servizi sempre più completi ai propri clienti e la sua capacità di innovazione anche nei servizi di pagamento e nella monetica fisica e digitale”.