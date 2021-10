Prima Categoria B, Empedoclina in cerca della prima vittoria

Nel Campionato di Prima categoria Girone B, si gioca la terza giornata, e vede impegnate quattro squadre agrigentine: Gemini, Ravanusa, Empedoclina ed Atletico Favara.

Ancora a secco di punti Empedoclina e Ravanusa, mentre Gemini ed Atletico Favara sono a tre.

Domenica prossima l’Atletico Favara gioca al “Bruccoleri” per sfidare la capolista Aspra che si ritrova in vetta a punteggio pieno ed in caso di vittoria la raggiungerebbe. Anche il Gemini di Renato Maggio affronta tra le mura amiche lo Sciara, e l’obbiettivo è la vittoria.

Chi invece rischiano grosso sono Empedoclina sul campo del Real Trabia ed il Ravanusa, anch’esso fuori con lo Sporting Termini.

