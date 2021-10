Processo Ubi, 29 assolti e un solo condannato: Franco Polotti

Bergamo. Si chiude con una sola condanna per una vicenda secondaria il lungo processo Ubi Banca al tribunale di Bergamo, relativo a presunte irregolarità commesse nella gestione dell’istituto bancario poi incorporato da Intesa Sanpaolo. L’ex presidente del consiglio di gestione Franco Polotti è stato condannato a 1 anni e 6 mesi per non aver comunicato la sua partecipazione nella società Edilbeta. Gli altri 29 imputati sono stati tutti assolti o prosciolti per intervenuta prescrizione.

La sentenza è stata pronunciata venerdì 8 ottobre (al termine di una camera di consiglio durata dieci ore) dalla Corte d’Assise presieduta dal giudice Stefano Storto, dopo una lunga serie di udienze durata quasi quattro anni e un’inchiesta partita nel maggio 2014.

I reati contestati ai trenta imputati, più la Banca stessa, erano ostacolo all’autorità di vigilanza e illecita influenza in assemblea. Solo a quattro venivano contestati entrambi: Giovanni Bazoli, Emilio Zanetti, Victor Massiah e Andrea Moltrasio.

L’inchiesta della procura di Bergamo (avviata dal pm Fabio Pelosi e dal compianto procuratore Walter Mapelli), aveva stabilito che all’origine della fusione tra Bpu e Intesa che portò alla nascita di Ubi ci furono da una parte un ostacolo alle autorità di vigilanza (Banca d’Italia e Consob) e dall’altra l’influenza illecita sulle decisioni dell’assemblea.

Secondo i magistrati all’interno di Ubi sarebbe stata creata una “cabina di regia” che, sempre secondo l’impianto accusatorio, prima decideva le nomine della banca e delle sue partecipate, e poi riusciva a influenzare le scelte dell’assemblea “con atti simulati e fraudolenti”.

Senza quel sistema nel 2013 non avrebbe vinto la lista 1 (a scapito della 2 guidata dal professor Andrea Resti e della 3 dell’imprenditore Giorgio Jannone) e quindi l’asse Bergamo-Brescia rappresentato appunto da Zanetti e Bazoli avrebbe perso il controllo della banca. Tuttavia, alla luce di una sentenza della Corte Costituzionale del 6 luglio scorso il reato è prescritto.

Il tutto tenuto nascosto a Consob e Banca d’Italia per i dovuti controlli (da qui l’ostacolo alla vigilanza): un piano che fece perdere a Ubi 115 milioni all’anno di risparmi, vale a dire più di 600 dal 2010 al 2015.

Il pm Paolo Mandurino aveva chiesto 26 condanne e 4 assoluzioni (anche per Francesca Bazoli, figlia di Giovanni), cui si aggiunge quella per la Banca. In fase di repliche, però, il pm ha preso atto della prescrizione dell’influenza e ha ridotto la richiesta di condanna di 6 mesi per gli imputati cui erano contestati entrambi i reati.