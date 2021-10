Regione Basilicata, nomina nuovi dirigenti: una domanda al presidente Bardi

Il 6 ottobre scorso, dalla Giunta Regionale della Basilicata sono stati indicati i Direttori generali delle Direzioni (non più Direttori generali di Dipartimento), in ossequio al nuovo ordinamento regionale.

Non è più presente il Dipartimento Presidenza della Giunta: al suo posto la Direzione generale Personale e Organizzazione, che sarà guidata dall’Avv. Maria Carmela Panetta.

Per quanto concerne le altre Direzioni attestate alla Presidenza della Giunta, il Dott. Alfonso Morvillo – attuale Direttore dell’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del CNR – è stato indicato per l’incarico di vertice della Direzione Generale per la programmazione e la gestione delle risorse strumentali e finanziarie, mentre al vertice della Stazione unica appaltante della Regione Basilicata (SUA), è stato individuato l’Avv. Donato Del Corso.

Alla Direzione Generale per la salute e le politiche della persona, è stato indicato il Dott. Domenico Tripaldi. La Dott.ssa Emilia Piemontese è stata invece individuata per l’incarico di vertice della Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali.

L’Ing. Roberto Tricomi, Dirigente Area tecnica del Commissario delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rivestirà l’incarico di vertice della Direzione Generale per le Infrastrutture e la Mobilità. Il Dott. Canio Alfieri Sabia, Ricercatore del CNR, è stato indicato per l’incarico di vertice della Direzione Generale per lo sviluppo economico il lavoro e i servizi alla comunità.

Infine, la Dott.ssa Liliana Santoro, geologa e già Direttrice della SUA, è stata nominata per l’incarico di vertice della Direzione Generale Ambiente ed Energia.

Con un’altra delibera, è stata approvata la graduazione degli uffici dirigenziali delle Direzioni generali della Giunta ed è stato indetto l’interpello per i dirigenti regionali.

Ora, leggendo i curricula dei nuovi dirigenti ci assale un dubbio sulla nomina di Canio Alfieri Sabia. Senza nulla togliere alle competenze e alla professionalità della persona, ci sembra di capire che manchi il requisito previsto dall’art. 16 comma 6 del D.Lgs. 165/2001. Ci sbagliamo?