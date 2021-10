Un approfondimento a Digitale Italia su soluzioni e incentivi. De Pasquale: “con il Superbonus possiamo abbattere le barriere architettoniche”

ROMA – Efficientamento energetico, sicurezza, comfort; sono alcune delle caratteristiche dei sistemi smart home, che hanno rivoluzionato il modo di vivere gli spazi domestici. In che modo le nuove tecnologie possono rendere la “casa intelligente”, quali dispositivi possiamo adottare per ottimizzare costi e tempi? A Digitale Italia, nuova puntata dedicata ai temi della digitalizzazione con un focus sulle tecnologie Smart home. Ospiti del format web promosso da Aidr, Federica De Pasquale, Vice presidente Confassociazioni e Responsabile Osservatorio Condominio Digitale Aidr e Gianfranco Ossino Resp. Osservatorio AIDR Digitalizzazione dell’Ambiente e dell’Energia.

“La Legge di Bilancio 2021 prevede che tutti i condomini, anche se di età non superiore ai 65 anni, possano usufruire del “superbonus” 110%, per i lavori necessari all’abbattimento delle barriere architettoniche all’interno degli edifici e della propria abitazione. Un’occasione unica, alla quale però si sta prestando poca attenzione”.

“Nonostante la crescita esponenziale avvenuta negli ultimi anni – ha sottolineato Gianfranco Ossino – l’Italia è ancora agli ultimi posti in Europa per implementazione di sistemi smart home. La tecnologia offre numerosi vantaggi in termini di comfort, risparmio energetico, sostenibilità degli spazi”.

L’articolo Smart Home, i benefici sono anche fiscali [VIDEO] proviene da Molise News 24.