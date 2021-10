Test di accertamento SSML di Belluno: appuntamento il 9 ottobre alle 10

Ultima chiamata per l’anno accademico 2021 – 2022 della SSML di Belluno, corso triennale di Mediazione linguistica con sede in via Flavio Ostilio: l’ultimo test di accertamento sarà sabato 9 ottobre alle ore 10. Per le iscrizioni, è necessario accedere al sito www.ssml.eu e cliccare la sezione dedicata alla sede di Belluno. Le lezioni, poi, prenderanno il via il 18 ottobre.

Il corso prevede una formazione incentrata sulla conoscenza delle lingue e sul loro utilizzo in ambito economico – aziendale; per rendere l’apprendimento più incisivo i ragazzi vengono coinvolti anche in stage all’estero, in progetti Erasmus e in collaborazioni con l’Onu che richiede loro traduzioni di specifici testi.

La SSML di Belluno è attiva da quattro anni in città e ha già laureato trentina di ragazzi a partire da settembre 2020, quando il primo gruppo di studenti ha raggiunto il traguardo. Ogni anno attira oltre una ventina di nuovi iscritti, provenienti dalla provincia ma non solo; a frequentare il corso, infatti, ci sono anche ragazzi delle province vicine, attirati nel capoluogo dolomitico, che permette ai professori di seguire da vicino ogni singolo studente. Le classi contano un massimo di venti persone.

