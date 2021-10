Tra nuvole e qualche schiarita

Con Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo scopriamo che tempo farà da qui a domenica.

ANALISI GENERALE

Il ponte di alta pressione dalle Azzorre fino all’Europa dell’est proteggerà per alcuni giorni le nostre regioni dall’arrivo delle perturbazioni atlantiche e pertanto ci attendono alcune giornate senza precipitazioni significative sul nord Italia. Non mancherà tuttavia il passaggio di un po’ di nuvole che si alterneranno a momenti soleggiati almeno fino a domenica a causa di infiltrazioni di aria fresca dai Balcani. Le temperature non subiranno grandi variazioni nei prossimi giorni e saranno prevalentemente influenzate dal grado di copertura nuvolosa.

Venerdì 8 ottobre 2021

Tempo Previsto: al mattino poco nuvoloso su bassa Valtellina, Valchiavenna, zona Lario e Varesotto, parzialmente nuvoloso altrove con nubi più compatte sulla pianura orientale. Nel pomeriggio poco nuvoloso sull’estremo nord/ovest della regione, parzialmente nuvoloso sugli altri settori. Nella sera e nella notte tendenza a maggiore nuvolosità ovunque con cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi o nuvolosi.

Temperature: minime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 11 e 13 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 20 e 22 °C.

Sabato 9 ottobre 2021

Tempo Previsto: al mattino nuvoloso su Alpi e pianura, molto nuvoloso o coperto sulla fascia prealpina e sui laghi, dove non si esclude qualche pioviggine. Nel pomeriggio ampie schiarite in pianura e su alta Valtellina, nuvoloso sul resto della regione. Nella sera poco nuvoloso in pianura, parzialmente nuvoloso altrove.

Temperature: massime in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 13 e 15 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 17 e 19 °C.

Domenica 10 ottobre 2021

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso su tutta la regione con maggiore soleggiamento sulle Alpi e in pianura. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso su Alpi e Prealpi, poco nuvoloso altrove. Nella sera persiste qualche nuvola sparsa, ma sempre all’interno di un contesto di cieli poco o parzialmente nuvolosi.

Temperature: minime in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 10 e 12 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 17 e 19 °C.