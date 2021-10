Umberto Falvo va in pensione. Il saluto del sindaco e del presidente del Consiglio Comunale

Momento di festa a Palazzo de Nobili per il pensionamento del dipendente comunale Umberto Falvo, componente dell’ufficio di gabinetto del sindaco. A porgere il suo saluto istituzionale, in occasione di un sobrio rinfresco, è stato il sindaco Sergio Abramo che – affiancato dalla segretaria generale Vincenzina Sica – ha ringraziato Falvo per l’impegno profuso durante il suo lungo percorso professionale a servizio della città, anche in qualità di cerimoniere.

“E’ stato al mio fianco fin dal primo mandato e, nel corso di quasi diciotto anni di lavoro, si è dimostrato un prezioso collaboratore, capace di rappresentare in modo esemplare l’amministrazione e di dimostrare sempre un garbo istituzionale apprezzato da tutti”, ha detto Abramo. Lo stesso Falvo, nel salutare i colleghi e tutti i presenti – tra cui il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, insieme ad altri consiglieri e assessori – non ha nascosto la propria “emozione nel congedarsi dal palazzo che è stato, a lungo, una seconda casa”.

