Adelfia, ‘rifornimento’ di droga a due passi dalla stazione di servizio: arrestato pusher 20enne

Un 20enne adelfiese (P.F.), già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nelle scorse ore dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, insospettiti da uno strano via vai di persone che si fermavano sulla circonvallazione di Adelfia in prossimità di un’area di servizio, intercettato il 20enne non lontano dal distributore, hanno deciso di effettuare un approfondito controllo.

Durante la perquisizione personale, quindi, il giovane ha tentato invano di disfarsi di un involucro contenente 4 grammi di cocaina e 2 grammi di hashish. La successiva ispezione all’interno di un garage in uso al ragazzo, ha consentito ai carabinieri di rinvenire e sequestrare altri 90 grammi di marijuana, già essiccata, nonché materiale vario per confezionare le dosi da rivendere al dettaglio. Per il 20enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.

