Akragas, ufficializzati gli arrivi di Treppiedi e Biancola

Contro il Mazara sarà disponibile uno degli ultimi arrivati: l’esterno basso destro David Biancola, che può ricoprire anche altri ruoli.

Classe ’98, empedoclino purosangue, ritorna all’Akragas dopo un paio di stagioni giocate a Canicattì ed a Favara.

Nonostante la giovane età, ha un curriculum sportivo importante, avendo giocato in Serie C e Serie D con le maglie di Bisceglie, Catania, Acr Messina e Locri.

L’altro arrivo, anch’esso di ritorno all’Akragas, è il centrocampista canicattinese Salvatore Treppiedi, classe ’94, nella stagione 2019/2020, ed è stato premiato come miglior centrocampista del campionato di Eccellenza. In passato ha anche indossato le maglie di Canicattì, Mussomeli, Sancataldese, Gela e Viareggio. Per lui il debutto è rimandato, in quanto il ragazzo deve smaltire i postumi di una leggera influenza.

