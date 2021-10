Cagliari-Sampdoria, sarà testa a testa Keita-Pavoletti. Otto giorni a disposizione di Mazzarri per decidere chi farà coppia con Joao Pedro

Otto giorni di rush finale, poi sarà tempo di Cagliari-Sampdoria. Nella prossima settimana, il tecnico Walter Mazzarri cercherà di sciogliere il nodo relativo al partner di Joao Pedro.

Keita parte favorito, soprattutto in virtù delle ultime prestazioni, ma Pavoletti è stato con la squadra per tutta la settimana e potrebbe aver convinto alla novità il tecnico rossoblù. Il senegalese, infatti, non si riaggregherà alla squadra prima di mercoledì, a quattro giorni dal lunch match dell’Unipol Domus.

L’articolo Cagliari-Sampdoria, sarà testa a testa Keita-Pavoletti proviene da Cagliari News 24.