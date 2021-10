Cagliari Sampdoria potrebbe essere la partita giusta per vedere un po’ di cambi: due idee nella testa di Roberto D’Aversa

La Sampdoria è la squadra che ha ruotato meno i suoi giocatori nel corso delle prime sette gare di Serie A e, al contempo, è la seconda squadra più vecchia in media per l’età dei suoi titolari (28,4). Gioco forza questi due elementi hanno determinato stanchezza e scarsa lucidità, sono la causa (in parte) dei tanti gol subiti e delle poche vittorie.

Non è colpa di Roberto D’Aversa, la panchina a causa delle defezioni per infortunio è stata oggettivamente corta in questo avvio di campionato. Ma la musica sembra destinata a cambiare già dal match contro il Cagliari: sono Manolo Gabbiadini e Mohamed Ihattaren i cambi che D’Aversa potrebbe utilizzare per far rifiatare un po’ Fabio Quagliarella e magari cambiare anche il modulo, inserendo un trequartista dietro alle due punte.

L’articolo Cagliari Sampdoria, turnover in programma? Due cambi possibili proviene da Cagliari News 24.