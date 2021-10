Catanzaro Primavera, primato ed applausi a Monopoli

Nemmeno la pioggia di Bitetto fa scivolare il Catanzaro Primavera che in Puglia, contro il Monopoli, consolida il primato in classifica battendo i pari età biancoverdi per uno a zero. A decidere l’incontro, giocato allo stadio “Antonucci”, una rete di Rando al quarantaduesimo su assist di capitan Cristiano. Per la punta, andata a bersaglio in apprezzabile stile, si è trattato del terzo centro da inizio campionato dopo i precedenti contro Paganese e Virtus Francavilla. Grazie a questo successo, i ragazzi di Spader salgono a quota nove in graduatoria rendendo ancor più consistenti le buone indicazioni di questo avvio. Quattro le reti segnate, nessuna subita. Sabato prossimo la sfida interna al Federale contro il Foggia.

PERFEZIONISTA – Soddisfazione totale per il risultato, solo parziale invece per la prestazione è stata espressa a fine gara da mister Spader. «E’ stata una partita difficile e non bella – le sue parole – Questo soprattutto a causa della pioggia e del campo veloce. Traiamo da questi novanta minuti la terza vittoria consecutiva ed il fatto di non aver subito gol ma la prestazione di oggi, rispetto alle altre, è stata abbastanza sottotono». Di convincente c’è stato il carattere – «mi è piaciuto lo spirito battagliero di chi non voleva perderla e cercava il controllo della gara» – meno la tenuta del campo con «difficoltà nella gestione della palla»: «Mi aspettavo una partita tra due squadre che avevano dimostrato un buon calcio – l’analisi del perfezionista Spader – Invece, sicuramente per la pioggia e per il terreno molto veloce, questo non si è visto da entrambi le parti. Ora ci metteremo subito a lavoro per la prossima sfida». Con l’obiettivo di continuare a sorprendere.