Cna Veneto e Cisl favorevoli al green pass nei luoghi di lavoro

La prossima settimana entrerà in vigore l’obbligo di avere ed esibire il Green Pass per i lavoratori. A pochi giorni dal D-Day, sono evidenti la mancanza di chiarezza nelle linee guida per i controlli e l’avanzare di una serie di problemi organizzativi e di gestione per le piccole imprese.

«Come CNA Veneto siamo allineati sulle posizioni del Governo sulle vaccinazioni e sull’obbligo del Green Pass – commenta Moreno De Col presidente CNA Veneto –, ma non possiamo non evidenziare le difficoltà organizzative e che vanno affrontate soprattutto per i lavoratori che operano in sedi decentrate e fasce orarie di lavoro diverse: settore edilizia, impiantisti, autotrasportatori, panificatori, imprese di pulizie ecc. Sono quindi necessarie linee guida sulla applicazione delle misure di controllo “sartoriali” tarate sulle necessità delle PMI che nella maggior parte dei casi hanno pochi dipendenti con quindi oggettive difficoltà nell’effettuare i controlli necessari. E in questo ambito non va sottovalutato il problema della tutela delle informazioni sanitarie relative: chiediamo, nel rispetto della privacy, di poter conoscere e annotare le date di scadenza delle vaccinazioni per evitare controlli continui, quando scade il green pass per snellire queste procedure, che nel caso delle PMI andrebbero ad appesantire notevolmente la quotidianità lavorativa, e in questa direzione ben vengano tutti gli strumenti che la tecnologia può mettere a disposizione. Ma più di tutto, attendiamo dalle istituzioni linee guida che ancora non sono chiare, considerando che il 15 ottobre è dietro l’angolo.»

“Continuiamo a ritenere quella vaccinale la sola ed unica via per proteggere sé stessi e gli altri dal rischio contagio – afferma il segretario generale della Cisl Belluno Treviso Massimiliano Paglini -, ma dal momento che il Decreto prevede la possibilità di optare per il tampone per ottenere il certificato verde, riteniamo sia dovere del sistema sanitario e delle Ulss garantire costanza di approvvigionamento di tamponi alle strutture private e potenziare quelle pubbliche per assicurare il servizio, ancorchè a pagamento, a tutti coloro che dovranno tamponarsi ogni due o tre giorni fino al 31 dicembre”.

Per il leader della Cisl territoriale, è dunque “dovere e responsabilità del servizio pubblico consentire, in presenza di regole certe, efficienza dei servizi che eroga, incluso quello dei tamponi a chi ne farà richiesta”.

“La priorità – prosegue Paglini – dev’essere la tutela del funzionamento delle aziende e degli uffici pubblici attraverso la garanzia per tutti di poter accedere ai luoghi di lavoro con il green pass a prescindere da come viene generato il certificato verde. Se non arriveranno rapidamente garanzie sull’erogazione dei tamponi si rischia la tempesta perfetta: da una parte la scarsità di materie prime e dall’altra possibili defezioni di lavoratori che potrebbero pregiudicare il funzionamento di intere linee produttive. È dovere di tutti gli attori in gioco agire per garantire possibilità di tamponarsi a chi sceglie di non vaccinarsi”.

“L’obbligo del pass – conclude Paglini – si sta dimostrando efficace per la tenuta dell’economia e della coesione sociale: a noi interessa quanto agli imprenditori che le aziende possano funzionare regolarmente e che i lavoratori possano operare in sicurezza.

Sulla novità contenuta nel Decreto sulle capienze varato giovedì dal Governo, che prevede per i datori di lavoro la possibilità di verificare il possesso del green pass da parte dei propri dipendenti anche in anticipo e prima dell’ingresso in ufficio per garantire “l’efficace programmazione del lavoro”, Paglini sostiene che “la norma è di buon senso ed evita il caos soprattutto negli uffici pubblici e nelle aziende di media e grande dimensione; anche in questo caso riteniamo servano sinergie per semplificare il più possibile le incombenze a carico dei lavoratori senza pregiudicare la sicurezza nei luoghi di lavoro”.

