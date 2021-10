Non sono le letture originali, ma rielaborazioni molto aderenti

ai testi biblici, della Messa di Domenica 10 Ottobre 2021

DALLA PRIMA LETTURA (libro della Sapienza 7,7-11)

Ho chiesto a Dio la prudenza: e Lui me l’ha donata. L’ho pregato: e la Sua Sapienza è entrata in me. Ho preferito la Sua saggezza all’oro ed al potere: perché di fronte a Dio, i soldi e le ricchezze non sono niente. La Sapienza divina infatti vale più di un diamante prezioso: il suo valore è inestimabile. A suo confronto tutto l’oro del mondo sembra sabbia: e tutto l’argento fango! Ho FATTO UNA SCELTA CORAGGIOSA: ho desiderato Dio più della bellezza e più della salute. Addirittura più della luce del sole: perché la luce divina non tramonta mai. Ed il Signore mi ha donato, con la Sua saggezza, anche tutti i beni di cui avevo bisogno. Perché chi ha Dio, ha tutto: possiede davvero una ricchezza incalcolabile !

DAL SALMO RESPONSORIALE (Salmo 89,12-17)

Mio Dio, saziaci con il Tuo amore: e gioiremo per sempre! Ricordaci che i nostri giorni sono contati sulla terra: e cercheremo la saggezza che viene dal cielo. Vieni ad aiutarci, Signore: fino a quando ci farai ancora aspettare? Abbi pietà di noi, tuoi servi. Al mattino saziaci con il Tuo amore: ed esulteremo di gioia tutti i giorni della nostra vita. Per giornate intere siamo stati afflitti: ora dacci altrettanti giorni felici. Siamo stati male per alcuni anni: ora donaci altrettanti anni di bene! Mostra ai tuoi servi la Tua grandezza, ai nostri figli il Tuo splendore: a tutti noi la Tua infinita dolcezza. Dài forza alle nostre mani e fai riuscire ogni nostra fatica: dandoci il coraggio di FARE SCELTE CORAGGIOSE !

DALLA SECONDA LETTURA (lettera agli Ebrei 4,12-13)

Carissimi fratelli, le parole di Dio sono vive ed efficaci: penetranti come la doppia lama di una spada! Quando le ascolti infatti, ti entrano dentro: nell’anima e nel cuore, nello stomaco e nelle midolla. Facendo venire allo scoperto i tuoi pensieri e sentimenti più intimi. Perché di fronte a Dio tutte le creature sono messe a nudo. Nessuna può restare nascosta, a Colui al quale un giorno dovremo rendere conto: e rispondere delle nostre SCELTE !

DAL VANGELO (Marco 10,17-30)

Mentre Gesù stava uscendo in strada per mettersi in viaggio, gli venne incontro un uomo molto ricco. Si gettò platealmente ai Suoi piedi ed esclamò gridando: “Maestro, tu sì che sei bravo: tu sì che sei il migliore! Io voglio andare in Paradiso: cosa devo fare per entrarci? Tu sì che sei grande: tu sì che sei buono!”. Ma a Gesù non piaceva quell’atteggiamento un pò ruffiano. Infatti rispose: “Innanzitutto smettila con tutte queste adulazioni, perchè il Paradiso non si ottiene a furia di parole. Se vuoi ricevere la gioia eterna, devi meritarla con le azioni. Ad esempio devi rispettare i comandamenti: non devi uccidere, non devi tradire tua moglie, non devi rubare, non devi dire il falso contro nessuno, non devi imbrogliare, devi onorare sempre tuo padre e tua madre, ecc.”.

L’uomo ricco allora esclamò pieno di orgoglio: “Ma io i comandamenti li osservo da sempre: fin da quando ero piccolo!”. Gesù allora fissandolo negli occhi, gli disse con amore: “Bene, allora ti manca una cosa sola: lascia tutto e vienitene con me. FAI QUESTA SCELTA CORAGGIOSA: vendi tutto quel che hai, regala il ricavato ai poveri e seguimi. E ti assicuro che quei soldi, sarà come se li avessi depositati nelle casse del cielo!”.

Ma quell’uomo possedeva davvero molti beni: e soprattutto ne era completamente schiavo. Di fronte alla proposta di Gesù quindi, si fece scuro in volto: e scuotendo la testa, andò via rabbuiàto. Girandosi verso i discepoli, Gesù allora disse: “È molto difficile che quelli che confidano solo nei loro beni, possano entrare nel regno della gioia eterna!”

Sentendo quelle parole, i discepoli rimasero abbastanza sconcertati. Gesù allora continuò: “Che pensavate figli miei? Che entrare nel regno dei cieli fosse facile? E non comportasse nessuna rinuncia? Un cammello non può certo infilarsi nel buchino di un ago: allo stesso modo chi ha pensato solo ad ingrassarsi di beni materiali, è difficile che riesca ad infilarsi nella porticina del Paradiso!”.

Sempre più scandalizzati, i discepoli cominciarono a dire tra loro: “Se è così allora, salvarsi è impossibile!”. Ma Gesù leggendo i loro pensieri, osservò: “È impossibile per gli uomini: non per Dio. Affidatevi completamente al Signore: e Lui vi darà la forza di FARE SCELTE CORAGGIOSE!”.

Pietro allora esclamò orgoglioso: “E noi che per seguirti abbiamo lasciato tutto?”. Concluse allora Gesù: “Io vi assicuro che chiunque per me avrà lasciato veramente tutto (casa, madre, padre, fratelli, figli o campi), li riceverà indietro moltiplicati per cento. Le cose che ha lasciato le riceverà centuplicate già in questa vita (insieme ad alcune persecuzioni): per poi godere della gioia totale nell’altra!”. Dio infatti è sempre generoso, con chi sa FARE SCELTE CORAGGIOSE !

a cura di Antonio Di Lieto

www.bellanotizia.it