Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha fatto riconfermato il tecnico D’Aversa in vista del Cagliari

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha riconfermato il tecnico D’Aversa in vista della prossima partita contro il Cagliari. Le sue parole a Il Secolo XIX.

D’AVERSA – «Di D’aversa non sono soddisfatto, di più: ci siamo visti a pranzo solo per provare ad alzare l’asticella. Io ormai il giochino lo conosco e non mi arrabbio ma credetemi, il rendez-vous di giovedì a Ilano con D’Aversa non è stato un confronto per avere risposte su questo avvio di campionato, soloun pranzo amichevole in una settimana senza partite, quindi più tranquillità, per fare il punto su tante cose e pianificare il futuro. Voglio ricordare che questo allenatore l’ho scelto io e sono soddisfattissimo di questa scelta. Certo, da presidente a tecnico parliamo anche delle partite e dei risultati ma sulle scelte tecniche ho imparato a non entrare e ciò che decide lui per me è vangelo. detto questo, anche io ovviamente vorrei avere più dei punti che abbiamo, ma il calcio è episodico e per adesso gli episodi ci hanno girato contro. Appena gireranno a favore la situazione cambierà. E che girino presto a nostro favore non ho dubbi perchè il gioco c’è e si vede già, bisogna solo avere un po’ di pazienza».

L’articolo Ferrero riconferma D’Aversa in vista del Cagliari: «Sono soddisfatto» proviene da Cagliari News 24.