Il CT del Belgio, Roberto Martinez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Italia Belgio, annunciando due grandi assenti

Il CT del Belgio, Roberto Martinez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Italia Belgio, finalina di Nations League, annunciando tra le varie l’assenza di Lukaku e Hazard contro gli azzurri:

«Hazard e Lukaku sono in una condizione fisica simile, hanno avuto un sovraccarico muscolare e qui non abbiamo avuto le strutture per fare il solito lavoro medico e quindi torneranno in Belgio per tornare al meglio nei club. Se saranno disponibile per la prima gara dei rispettivi club dipende dall’evoluzione degli infortuni».



L’articolo Infortunio Hazard Lukaku, Martinez: «Non ci saranno contro l’Italia» proviene da Lazio News 24.