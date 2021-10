Infortunio Sensi: l’ex Sassuolo spera nella convocazione contro la Lazio

Come riporta Tuttosport, ieri il centrocampista ha lavorato ancora a parte ma proprio all’inizio della prossima settimana le sue condizioni saranno nuovamente valutate per capire se potrà riprendere le sedute in gruppo. Addirittura, se tutto andasse per il verso giusto, Sensi potrebbe essere convocato per la trasferta di Roma contro la Lazio.