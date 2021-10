Italia, Jorginho: «Vogliamo tornare a vincere. Sogno il pallone d’oro»

Jorginho, in conferenza stampa, ha parlato alla vigilia del match di Nations League contro il Belgio

Jorginho, centrocampista dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finalina di Nations League col Belgio.

FINALINA – «Abbiamo appena perso una partita, abbiamo questa voglia di vincere di nuovo. Qui abbiamo questa mentalità vincente e per me dopo l’ultimo ko la gara di domani rappresenta una opportunità. Vogliamo tornare a vincere».

PALLONE D’ORO – «Quale bambino non lo sogna? Sognare in piccolo e sognare in grande è la stessa cosa, quindi meglio sognare il grande…. Vincerlo sarebbe qualcosa di incredibile. Trovare parole per poter spiegare è anche difficile, è qualcosa che quando ho iniziato era talmente lontano che oggi esserci così vicino è già qualcosa di incredibilmente bello».

