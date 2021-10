Kosovo battuto dalla Svezia, Muriqi in campo per 90 minuti

Il Kosovo di Muriqi è caduto malamente in casa della Svezia per 3-0. L’attaccante della Lazio in campo tutto il tempo

Alle 18 si è giocato il match valido per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar tra Svezia e Kosovo. Gli svedesi si sono imposti con il risutato di 3-0, grazie alle reti messe a segno da Forsberg, Isak e Quaison. In campo, tra le file degli ospiti, Vedat Muriqi.

L’attaccante della Lazio ha giocato per tutti i 90 minuti, senza però trovare la via del gol. Kosovo che resta così fermo al quarto posto del girone B.

