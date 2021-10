La Serbia di Milinkovic Savic vince in Lussemburgo: primo posto nel girone A

Successo esterno della Serbia sul Lussemburgo. Milinkovic Savic e compagni agganciano il primo posto del girone A

La Serbia è scesa in campo questa sera contro il Lussemburgo per le gare di qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar. Vittoria ospite arrivata grazie al gol di Dusan Vlahovic al 68′, che permette alla squadra di superare il Portogallo e portarsi al primo posto del girone A.

90 minuti per Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista della Lazio non ha fornito assist e non è andato a rete, ma si è comunque reso autore di buona partita.

